Радимов рассказал, как Рахимов напугал его в сборной России

Бывший футболист вспомнил историю из игровой карьеры тренера «Рубина»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал историю, как Рашид Рахимов напугал его в сборной России во время игровой карьеры.

— Я играл с ним в сборной, жил один раз в номере отеля. Я приезжаю на один из первых сборов, и мы с ним живем в номере. Рахимов говорит: «А знаешь, зачем тебя в сборную вызвали?» Я перепугался, все-таки взрослый человек, он из «Рапида» приехал. Он говорит: «Потому что у тебя фамилия как у меня, минус одна буква». Я был в панике сначала, а потом привык, — рассказал Радимов в эфире шоу «Это футбол, брат».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С весны 2023 года Рахимов работает главным тренером казанского «Рубина». Вместе с командой тренер выиграл Первую лигу и вернул клуб в Российскую премьер-лигу (РПЛ). В минувшем сезоне казанцы заняли седьмое место в чемпионате. В нынешнем «Рубин» идет четвертым после пяти сыгранных туров.

Зульфат Шафигуллин