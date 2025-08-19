Кудерметова взлетела на 10 строчек в рейтинге WTA благодаря успеху в Цинциннати

Теперь она занимает 26-е место в мировом рейтинге

Российская теннисистка, уроженка Казани, Вероника Кудерметова совершила рывок в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), поднявшись сразу на десять позиций. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте организации.

Благодаря успешному выступлению на турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США), где Кудерметова дошла до полуфинала, она теперь занимает 26-е место в мировом рейтинге.

Другие российские теннисистки также продемонстрировали положительную динамику. Мирра Андреева, первая ракетка России, осталась на пятой позиции, несмотря на вылет в третьем круге. Екатерина Александрова, добравшаяся до следующего раунда, поднялась с 16-й на 14-ю строчку рейтинга.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Бессменным лидером мирового рейтинга остается белоруска Арина Соболенко. На вторую позицию поднялась Ига Швентек из Польши, чемпионка турнира в Цинциннати, сместив американку Кори Гауфф на третью строчку. Финалистка турнира, итальянка Жасмин Паолини, вошла в топ-10, заняв восьмое место и обогнав американку Аманду Анисимову.



Рената Валеева