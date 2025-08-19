От Солнца оторвался протуберанец

Несмотря на отсутствие прямой угрозы, ученые прогнозируют рост вспышечной активности Солнца в течение суток

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила об отрыве протуберанца от поверхности Солнца. Ученые подчеркивают, что событие произошло на безопасном расстоянии от Земли и не представляет непосредственной угрозы для нашей планеты.

— Вспышечная активность — низкая c признаками роста (произошел отрыв протуберанца на безопасном расстоянии от Земли — всплеск излучения сегодня утром), — говорится в сообщении лаборатории в Telegram-канале.

Несмотря на отсутствие прямой угрозы, ученые прогнозируют рост вспышечной активности Солнца в течение суток.

— Геомагнитная обстановка — ожидаются возмущения и бури, связанные с ростом скорости солнечного ветра. Вспышечная активность — возможен дальнейший рост без рисков для Земли, — отметили в ИКИ РАН.

На Солнце наблюдается период снижения активности, который, по предварительным оценкам, продлится до вторника — среды следующей недели, то есть до 19—20 августа.



Рената Валеева