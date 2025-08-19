Володин заявил о росте депортаций мигрантов-нарушителей из России на 17%

У 791 человека было прекращено приобретенное гражданство России

Фото: Мария Зверева

Количество случаев депортации мигрантов-нарушителей из России увеличилось на 17% в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет RT.

За шесть месяцев 2025 года на 7,2% увеличилось число выявленных преступлений по статье «Организация незаконной миграции».

Кроме того, отмечается снижение количества выданных разрешений на временное проживание на 31,6% и видов на жительство на 32,2% за тот же период.

Также, по словам Володина, у 791 человека было прекращено приобретенное гражданство России.

В Государственной думе разрабатывается ряд законодательных инициатив по регулированию деятельности курьеров.



Рената Валеева