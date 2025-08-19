Татарстан выделил более 10 млн рублей на участие в XVII Всероссийских юношеских играх боевых искусств
Цель Игр — массовое привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом
Татарстан направит 10,4 млн рублей из регионального бюджета на обеспечение участия сборной команды в XVII Всероссийских юношеских играх боевых искусств, которые пройдут в 2025 году. Об этом пишет Минфин республики.
Цель Игр — массовое привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Задачами соревнований являются:
- популяризация видов спорта, включенных в программу Игр;
- укрепление здоровья учащейся молодежи, формирование здорового образа жизни, профилактика правонарушений и наркомании;
- повышение уровня физической подготовленности занимающихся боевыми искусствами и спортивными единоборствами.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».