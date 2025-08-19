Татарстан выделил более 10 млн рублей на участие в XVII Всероссийских юношеских играх боевых искусств

Цель Игр — массовое привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом

Фото: Артем Дергунов

Татарстан направит 10,4 млн рублей из регионального бюджета на обеспечение участия сборной команды в XVII Всероссийских юношеских играх боевых искусств, которые пройдут в 2025 году. Об этом пишет Минфин республики.

Цель Игр — массовое привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Задачами соревнований являются:

популяризация видов спорта, включенных в программу Игр;

укрепление здоровья учащейся молодежи, формирование здорового образа жизни, профилактика правонарушений и наркомании;

повышение уровня физической подготовленности занимающихся боевыми искусствами и спортивными единоборствами.

Рената Валеева