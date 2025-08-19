«Почта России» оштрафована на 230 млн рублей за срыв модернизации сельских отделений

Фото: Максим Платонов

АО «Почта России» оштрафовано на 230,6 млн рублей за нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций, направленных на модернизацию отделений связи в сельской и труднодоступных местностях. Об этом сообщила Счетная палата (СП) РФ во вторник.

Решение о штрафе было принято мировым судьей Москвы 14 августа по делу об административном правонарушении, инициированном Счетной палатой.

Согласно данным СП, «Почта России» должна была модернизировать не менее 1282 отделений до конца 2023 года и еще 773 отделения до конца 2024 года.

Однако проверка Счетной палаты показала существенное отставание от графика. Фактически на 1 января 2024 года было модернизировано только 767 отделений, а на 1 января 2025 года — 664 отделения.

Более того, Счетная палата выявила предоставление недостоверной информации: «Отчеты о достижении результата предоставления бюджетных инвестиций, направленные обществом в Минцифры России, содержали недостоверные данные о количестве модернизированных объектов».



Рената Валеева