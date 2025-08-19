Число погибших при пожаре в Рязанской области выросло до 25

Пожар в производственном цехе предприятия произошел утром в пятницу

Число погибших в результате пожара на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области возросло до 25 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

— На месте аварийно-спасательных работ в поселке Лесной извлечено тело еще одного погибшего. Общее число пострадавших — 158 человек, из них 25 погибли, — говорится в официальном сообщении ведомства.

В связи с трагедией возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).



Рената Валеева