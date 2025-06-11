ЦБ рассказал о риске вовлечения в преступления при расчетах с криптообменниками и онлайн-казино

Фото: Дарья Пинегина

Банк России предупреждает россиян о повышенном риске вовлечения в преступные схемы при осуществлении расчетов с нелегальными криптообменниками, онлайн-казино и другими теневыми интернет-площадками. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

По данным ЦБ, теневой бизнес использует популярную схему, при которой для маскировки нелегальных платежей напрямую сводят граждан — потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности.

— Банк России обращает внимание на популярную схему расчетов с гражданами, которую использует в интернете теневой бизнес — криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки. Схема предполагает, что ее организаторы для маскировки нелегальных платежей напрямую сводят для расчетов граждан — потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности, — говорится в сообщении.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Регулятор подчеркивает, что граждане могут не подозревать о своем участии в расчетах с преступниками.

Аналогичные риски существуют и для игроков нелегальных онлайн-казино. При выводе средств на карту гражданин может получать деньги от покупателей наркотиков, становясь таким образом неумышленным участником расчетов по приобретению наркотических веществ.



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