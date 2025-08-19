Бастрыкин поручил доложить о расследовании отравления детей в лагере Башкирии

Причиной массового отравления стала норовирусная инфекция

Председатель Следкома поручил руководителю СУ СКР по Башкортостану Архангельскому В.В. доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту массового отравления детей в оздоровительном лагере «Патриот», расположенном в Стерлибашевском районе. Об этом сообщили в ведомстве.

17 августа из лагеря в медицинское учреждение были доставлены 25 человек, в том числе 22 несовершеннолетних, с признаками пищевого отравления.

Следственными органами СУ СК РФ по РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По предварительным данным, причиной массового отравления стала норовирусная инфекция. Как сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин, в инфекционный центр Стерлитамака поступили 25 пациентов из детского лагеря, 16 из которых были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье о небезопасных услугах в связи с массовым отравлением детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Рената Валеева