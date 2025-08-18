Норовирусная инфекция стала причиной массового отравления детей в лагере в Башкирии

Напомним, были госпитализированы 16 человек

Фото: Татьяна Демина

Причиной массового отравления детей в детском лагере «Патриот» в Башкирии стала норовирусная инфекция. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Согласно предварительным результатам эпидемиологического расследования, норовирусная инфекция была обнаружена в биологическом материале работника пищеблока, что, предположительно, и привело к заражению детей.

Как ранее сообщал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, в инфекционный центр Стерлитамака поступили 25 пациентов из детского лагеря, 22 из которых — несовершеннолетние. Госпитализированы 16 человек, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье о небезопасных услугах в связи с массовым отравлением детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Роспотребнадзор сообщает, что лабораторные исследования продолжаются.

Рената Валеева