В 2025 году в российские колледжи подали рекордные 3,3 млн заявлений

Интерес школьников к техническим специальностям продолжает расти

Фото: Максим Платонов

В 2025 году в российские колледжи поступило более 3,3 млн заявлений от абитуриентов. Это на 890 тыс. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на Всероссийском совещании министров образования.

По словам Чернышенко, рост числа заявлений связан с успешной реализацией федерального проекта «Профессионалитет», который является частью нацпроекта «Молодежь и дети». В этом году на программы «Профессионалитета» было подано 930 тыс. заявлений, что в 1,7 раза превышает показатели прошлого года.

Вице-премьер также отметил, что интерес школьников к техническим специальностям продолжает расти.

Напомним, что в России с нового учебного года запустят программу профориентации студентов и школьников.



Анастасия Фартыгина