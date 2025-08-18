Трамп и Зеленский встретились в Белом доме

Перед встречей с Трампом Зеленский уже провел переговоры с Келлогом и европейскими лидерами, что подчеркивает важность взаимодействия на международной арене

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для важной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Встреча началась в 13:15 по местному времени (20:15 мск).

Перед встречей украинская делегация уже находилась в Белом доме. Ожидается, что президенты обсудят предложения Москвы по урегулированию конфликта и возможность трехстороннего саммита с участием российского президента Владимира Путина. Трамп отметил: «Встреча с Путиным была хорошей, есть шанс на получение результата».

В обсуждении также примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальные посланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Спустя час после двусторонней встречи Трамп поприветствует европейских лидеров, которые также прибыли в Белый дом на саммит. Среди них генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министры Великобритании и Италии, а также канцлер Германии и президент Франции.

Перед встречей с Трампом Зеленский уже провел переговоры с Келлогом и европейскими лидерами, что подчеркивает важность взаимодействия на международной арене.

Анастасия Фартыгина