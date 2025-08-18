Новости экономики

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 19 августа

20:18, 18.08.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 19 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Доллар подорожал на 0,4 рубля, юань — на 0,05 рубля, а евро — на 0,38 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,43 рубля;
  • евро — 94,09 рубля;
  • юань — 11,15 рубля.
Анастасия Фартыгина

