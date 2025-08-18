Казанская фигуристка Хуснутдинова пополнила «звездный» состав Тутберидзе

Фото: Динар Фатыхов

16-летняя фигуристка Дина Хуснутдинова из Казани теперь будет тренироваться в группе известного тренера Этери Тутберидзе. Об этом стало известно от источника ТАСС. Хуснутдинова приняла решение перейти после контрольных прокатов юниорской сборной России и уже начала занятия.

Ранее она тренировалась под руководством Надежды Заякиной в Казани. В прошлом сезоне Дина заняла 13-е место на первенстве России среди юниоров и стала бронзовым призером этапа юниорского Гран-при 2024 года.

Хуснутдинова известна своим мастерством, включая тройной аксель — один из самых сложных прыжков в женском одиночном катании. На недавних контрольных прокатах она успешно исполнила этот элемент дважды в новой произвольной программе на музыку «Щелкунчика» Чайковского. Эксперты также отметили ее короткую программу на музыку «Шурале» Яруллина как одну из лучших постановок прошлого года.

Группа Этери Тутберидзе славится своими успехами, подготовив многих титулованных фигуристок, таких как Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева.

Анастасия Фартыгина