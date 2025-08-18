Казанская фигуристка Хуснутдинова пополнила «звездный» состав Тутберидзе
В прошлом сезоне Дина заняла 13-е место на первенстве России среди юниоров и стала бронзовым призером этапа юниорского Гран-при 2024 года
16-летняя фигуристка Дина Хуснутдинова из Казани теперь будет тренироваться в группе известного тренера Этери Тутберидзе. Об этом стало известно от источника ТАСС. Хуснутдинова приняла решение перейти после контрольных прокатов юниорской сборной России и уже начала занятия.
Ранее она тренировалась под руководством Надежды Заякиной в Казани. В прошлом сезоне Дина заняла 13-е место на первенстве России среди юниоров и стала бронзовым призером этапа юниорского Гран-при 2024 года.
Хуснутдинова известна своим мастерством, включая тройной аксель — один из самых сложных прыжков в женском одиночном катании. На недавних контрольных прокатах она успешно исполнила этот элемент дважды в новой произвольной программе на музыку «Щелкунчика» Чайковского. Эксперты также отметили ее короткую программу на музыку «Шурале» Яруллина как одну из лучших постановок прошлого года.
- Группа Этери Тутберидзе славится своими успехами, подготовив многих титулованных фигуристок, таких как Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева.
