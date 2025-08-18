Минпросвещения утвердило график школьных каникул до 2026 года
Новый учебный год начнется 1 сентября и продлится до 26 мая 2026 года
Минпросвещения России опубликовало рекомендации по проведению школьных каникул для школ с четвертной системой обучения. Ведомство предложило конкретные даты, когда ученики смогут отдыхать.
Согласно рекомендациям, каникулы должны проходить в следующие сроки: с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учетом праздников 3 и 4 ноября), с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, с 28 марта по 5 апреля 2026 года и с 27 мая по 31 августа 2026 года. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что «срок каникул в течение года должен составлять не менее семи дней».
- Также он напомнил, что новый учебный год начнется 1 сентября и продлится до 26 мая 2026 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».