В Татарстане мужчина попытался дать взятку полицейским, остановившим его за пьянство
В Татарстане мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД на съезде к трассе М-7. За рулем автомобиля Ford Focus он находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался пройти медосвидетельствование, сообщили в пресс-службе Следкома по республике.
- Вместо того чтобы признать свою вину, водитель предложил полицейским не составлять протокол и передал одному из них деньги. Однако его попытка дать взятку была пресечена.
В настоящее время против мужчины возбуждено уголовное дело, и оно уже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Накануне в Татарстане в суд направили уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора МРИ ФНС России №6 по Татарстану Людмилы Куравиной. Ее обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки) и ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог).
