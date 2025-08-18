В Татарстане мужчина попытался дать взятку полицейским, остановившим его за пьянство

Фото: Максим Платонов

В Татарстане мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД на съезде к трассе М-7. За рулем автомобиля Ford Focus он находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался пройти медосвидетельствование, сообщили в пресс-службе Следкома по республике.

Вместо того чтобы признать свою вину, водитель предложил полицейским не составлять протокол и передал одному из них деньги. Однако его попытка дать взятку была пресечена.

В настоящее время против мужчины возбуждено уголовное дело, и оно уже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Накануне в Татарстане в суд направили уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора МРИ ФНС России №6 по Татарстану Людмилы Куравиной. Ее обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки) и ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог).



Анастасия Фартыгина