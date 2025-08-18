Вратарь «Рубина» Ставер включен в расширенный состав сборной России
Сборную ждут матчи с Иорданией и Катаром
Тренерский штаб сборной России по футболу определился с расширенным составом на матчи с Иорданией и Катаром. Игры пройдут в сентябрьскую паузу.
В расширенный список сборной России включены 39 футболистов. В том числе вратарь казанского «Рубина» Евгений Ставер. Это уже не первое приглашение голкипера на сбор национальной команды.
В расширенный состав вошли несколько игроков, выступающих за рубежом. В числе таковых вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, полузащитник Антон Миранчук из «Сьона», Алексей Миранчук из «Атланты Юнайтед» и Александр Головин из «Монако».
В сентябре сборная России сыграет 4-го числа с Иорданией в Москве, а 7-го с Катаром в Эр-Райяне.
Впервые Ставер был вызван в национальную команду в марте этого года. В июне вратарь «Рубина» остался вне состава сборной.
Напомним, Россия отстранена от официальных международных турниров по футболу с весны 2022 года. С тех пор россияне проводят исключительно товарищеские матчи с другими сборными.
