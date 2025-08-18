В книгоиздании и журналистике зафиксировано крупнейшее падение карьерного оптимизма среди креативных отраслей

Исследование показало падение карьерного оптимизма в креативных индустриях с 66% в 2022 году до 31% в 2025-м

Фото: Артем Дергунов

В креативных индустриях зафиксировано резкое снижение карьерного оптимизма. Согласно исследованию Creative Access, в 2022 году 66% работников заявляли о позитивных карьерных ожиданиях, а в 2025 году этот показатель упал до 31%. Наибольшее падение показал сектор «Книги, издательское дело и журналистика».

В опросе, проведенном в марте — апреле 2025 года, приняли участие 200 работников и 100 работодателей. Из них 16% представляли сферу книг и журналистики, 19% — кино, телевидение и радио, 27% — музыку, театр, танец и визуальные искусства, 15% — пиар, маркетинг и рекламу. В книгоиздании и журналистике уровень карьерного оптимизма снизился с 54% в 2024 году до 43% в 2025-м. При этом в кино, на телевидении и радио показатель оказался ниже — 30% (падение составило 2%). Среди фрилансеров 46% отметили сокращение объема работы.

Эксперты отмечают, что люди с инвалидностью демонстрируют самый низкий уровень оптимизма, а разрыв в карьерных перспективах наиболее заметен у представителей низших социально-экономических слоев.

В исследовании также указано, что в книгоиздании резко сократилась репрезентативность кадров: с 55 до 33%. В целом возможность карьерного роста снизилась. В 2022 году о прогрессе говорили две трети работников, в 2025-м — менее половины. За последний год 87% сотрудников не получили повышения, 83% — прибавки к зарплате.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Участники исследования сообщили, что работа чаще оказывает негативное влияние на психическое здоровье. Особенно остро это проявляется у людей с инвалидностью. Основные причины — рабочие часы, низкое качество управления, проблемы в команде и отсутствие внимания к вопросам благополучия. В то же время почти треть респондентов (32%) отметила, что работа в определенной степени положительно сказывается на их состоянии.

Финансовые вложения организаций в программы, связанные с разнообразием, равенством и инклюзией (DE&I), также изменились. Пять процентов работодателей сообщили о сокращении таких расходов, среди крупных компаний — 14%. Лишь 47% работодателей заявили об увеличении репрезентативности кадров. Этот показатель снижается уже четыре года подряд и наиболее выражен в крупных организациях. Большинство работодателей (42%) признали, что за последний год справедливость карьерного продвижения и вознаграждения не изменилась. При этом 44% компаний увеличили расходы на DE&I, годом ранее таких было 35%.

По итогам исследования эксперты пришли к выводу, что развиваться в креативных профессиях становится все сложнее. Они отмечают, что при отсутствии поддержки отрасль рискует потерять значительную часть опытных специалистов, которые формировали рынок в последние годы.

Екатерина Петрова