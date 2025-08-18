Новости общества

13:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Мамадышском районе столкнулись Lada и КАМАЗ, двое погибли

11:39, 18.08.2025

Водитель автомобиля Lada Largus, двигаясь в попутном направлении, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение

В Мамадышском районе столкнулись Lada и КАМАЗ, двое погибли
Фото: предоставлено прокуратурой Татарстана

18 августа около 06.30 в Мамадышском районе Татарстана, у моста через реку Вятка, произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Largus, двигаясь в попутном направлении, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ.

предоставлено прокуратурой Татарстана

В результате ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также