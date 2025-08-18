Нидерланды отказались от участия во встрече Зеленского с Трампом

Нидерланды сочли необходимым дистанцироваться, полагаясь на то, что их партнеры по «коалиции желающих» смогут представить и позицию Нидерландов

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Нидерланды не будут участвовать во встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, запланированной на 18 августа. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Algemeen Dagblad.

Нидерланды сочли необходимым дистанцироваться, полагаясь на то, что их партнеры по «коалиции желающих» смогут представить и позицию Нидерландов. Среди участников встречи, по сообщениям CNN и Bild, значатся канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Сообщается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс также примет участие.

Премьер-министр Схоф выразил надежду, что встреча станет важным шагом на пути к урегулированию конфликта и послужит «хорошей подготовкой к разговору, который в конечном итоге состоится между (президентом России Владимиром, — прим. ред.) Путиным, Зеленским и Трампом».

Вопрос о гарантиях безопасности для Украины со стороны Нидерландов, по словам Схофа, будет рассмотрен взвешенно, сначала на уровне кабинета министров, а затем в парламенте. Он также подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от дальнейших обсуждений.

Рената Валеева