Новости общества

15:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мерц тоже отправится в Вашингтон для переговоров с Трампом и Зеленским

14:14, 17.08.2025

Целью визита является обмен информацией с Трампом после его встречи с Владимиром Путиным на Аляске

Мерц тоже отправится в Вашингтон для переговоров с Трампом и Зеленским
Фото: скриншот видео reuters.com

Мерц отправится в Вашингтон для переговоров с Трампом и Зеленским после встречи Путина и Трампа на Аляске.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник отправится в Вашингтон для участия во встрече с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, пишет Reuters.

— Федеральный канцлер Фридрих Мерц в понедельник вместе с... Зеленским и другими европейскими главами государств и правительств отправится в Вашингтон для проведения политических переговоров, — заявил Корнелиус журналистам.

скриншот видео reuters.com

По словам представителя, целью визита является обмен информацией с Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Основными темами переговоров станут вопросы безопасности, территориальные аспекты, продолжающаяся поддержка Украины и санкции.

Напомним, ранее на Аляске состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшая на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры в узком составе с участием представителей обеих сторон продолжались два часа 45 минут.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также