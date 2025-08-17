Мерц тоже отправится в Вашингтон для переговоров с Трампом и Зеленским

Целью визита является обмен информацией с Трампом после его встречи с Владимиром Путиным на Аляске

Мерц отправится в Вашингтон для переговоров с Трампом и Зеленским после встречи Путина и Трампа на Аляске.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник отправится в Вашингтон для участия во встрече с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, пишет Reuters.

— Федеральный канцлер Фридрих Мерц в понедельник вместе с... Зеленским и другими европейскими главами государств и правительств отправится в Вашингтон для проведения политических переговоров, — заявил Корнелиус журналистам.

По словам представителя, целью визита является обмен информацией с Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Основными темами переговоров станут вопросы безопасности, территориальные аспекты, продолжающаяся поддержка Украины и санкции.

Напомним, ранее на Аляске состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшая на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры в узком составе с участием представителей обеих сторон продолжались два часа 45 минут.

Рената Валеева