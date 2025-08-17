Фон дер Ляйен и Макрон примут участие в переговорах Трампа и Зеленского в Вашингтоне
Глава Еврокомиссии также сообщила, что в воскресенье ожидает Зеленского в Брюсселе для участия в видеоконференции «коалиции желающих»
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон примут участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 18 августа в Вашингтоне.
Об этом сообщила сама фон дер Ляйен в социальной сети X.
— По просьбе президента Зеленского я приму участие во встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами завтра в Белом доме, — написала она.
Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец также сообщило об участии Эммануэля Макрона в предстоящих переговорах.
Глава Еврокомиссии также сообщила, что в воскресенье ожидает Зеленского в Брюсселе для участия в видеоконференции «коалиции желающих».
Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источник, сообщила, что европейские лидеры примут участие в обсуждении плана по урегулированию украинского конфликта с президентами США и Украины в Белом доме.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».