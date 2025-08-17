Фон дер Ляйен и Макрон примут участие в переговорах Трампа и Зеленского в Вашингтоне

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон примут участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 18 августа в Вашингтоне.

Об этом сообщила сама фон дер Ляйен в социальной сети X.

— По просьбе президента Зеленского я приму участие во встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами завтра в Белом доме, — написала она.

Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец также сообщило об участии Эммануэля Макрона в предстоящих переговорах.

Глава Еврокомиссии также сообщила, что в воскресенье ожидает Зеленского в Брюсселе для участия в видеоконференции «коалиции желающих».

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источник, сообщила, что европейские лидеры примут участие в обсуждении плана по урегулированию украинского конфликта с президентами США и Украины в Белом доме.

Рената Валеева