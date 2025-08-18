В Казани рекультивация иловых полей завершена на 91%

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие»

В Казани завершается рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений. На сегодняшний день выполнен 91% от общего объема работ. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров на «деловом понедельнике».

Работы, начатые в 2021 году, проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

После завершения рекультивации занимаемую иловыми полями территорию — более 140 гектаров — планируется вернуть в хозяйственный оборот. Как отметил Ильдар Шакиров, данная территория станет логическим продолжением масштабного проекта развития Казани на берегу Волги.

