Депутаты предложили сделать продленки в школах бесплатными для учеников 1—9 классов

Взимание платы с родителей за эти услуги будет полностью запрещено

Фото: Максим Платонов

Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким планируют внести в Госдуму законопроект, обязывающий органы государственной власти и местного самоуправления обеспечивать бесплатную работу групп продленного дня в российских школах для учеников с 1 по 9 класс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

Законопроект предполагает внесение изменений в статью 66 закона «Об образовании в РФ». В частности, предлагается закрепить за федеральными, региональными и муниципальными властями обязанность создавать условия для функционирования бесплатных продленок в государственных и муниципальных школах, где они являются учредителями.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно документу, расходы на организацию присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня будут финансироваться исключительно за счет средств соответствующих бюджетов. Взимание платы с родителей за эти услуги будет полностью запрещено.

— Действующее законодательство разрешает школам организовывать продленки, однако не обязывает учредителей образовательных учреждений обеспечивать их надлежащими средствами. Мы считаем, что группы продленного дня должны восстановиться в привычном для наших людей виде — то есть быть везде и бесплатно, — подчеркнул лидер ЛДПР.

Рената Валеева