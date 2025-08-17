Больше трети казанцев поддерживают идею единой формы в школах

При этом 19% выступают за разработку индивидуального дресс-кода для каждой школы, а треть респондентов категорически против школьной формы как таковой

Фото: Ринат Назметдинов

Жители Казани проявили неоднозначное отношение к введению единой школьной формы по всей стране. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob, в котором приняли участие экономически активные горожане, включая родителей школьников.

Результаты исследования говорят о том, что 38% опрошенных поддерживают идею единой формы для всех учебных заведений России. При этом 19% выступают за разработку индивидуального дресс-кода для каждой школы, а треть респондентов категорически против школьной формы как таковой.

Гендерные различия в отношении к школьной форме оказались существенными. Мужчины чаще женщин выступают против обязательного дресс-кода, в то время как вторые больше поддерживают концепцию индивидуальной формы для учебных заведений. При этом идея единого стандарта одинаково популярна среди обоих полов.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Возрастные особенности также повлияли на результаты опроса. Молодежь до 35 лет демонстрирует наибольшую оппозицию к школьной форме (47%), а также наименьшую поддержку идеи единого стандарта (18%). Старшее поколение, напротив, проявляет консервативные взгляды: 60% респондентов старше 45 лет выступают за единую форму, и только 8% отрицают необходимость дресс-кода.

Особое внимание уделили родителям школьников. Они чаще остальных поддерживают как идею общероссийского стандарта (44%), так и концепцию уникальной формы для каждой школы (22%). Примечательно, что отцы значительно чаще матерей поддерживают введение строгого общероссийского дресс-кода (54% против 34%).

Новый ГОСТ для школьной формы, вступивший в силу с 1 июля 2025 года, вызвал неоднозначную реакцию среди родителей. Предложенные Роскачеством варианты комплектов одежды получили одобрение лишь у 15—21% опрошенных, в то время как большинство высказали критику в адрес дизайна и практичности предложенных моделей.

Напомним, что Минпромторг разъяснил, что единая школьная форма на федеральном уровне не утверждена. Еще некоторые уточнения от Минпромторга — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова