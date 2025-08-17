Больше трети казанцев поддерживают идею единой формы в школах
При этом 19% выступают за разработку индивидуального дресс-кода для каждой школы, а треть респондентов категорически против школьной формы как таковой
Жители Казани проявили неоднозначное отношение к введению единой школьной формы по всей стране. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob, в котором приняли участие экономически активные горожане, включая родителей школьников.
Результаты исследования говорят о том, что 38% опрошенных поддерживают идею единой формы для всех учебных заведений России. При этом 19% выступают за разработку индивидуального дресс-кода для каждой школы, а треть респондентов категорически против школьной формы как таковой.
Гендерные различия в отношении к школьной форме оказались существенными. Мужчины чаще женщин выступают против обязательного дресс-кода, в то время как вторые больше поддерживают концепцию индивидуальной формы для учебных заведений. При этом идея единого стандарта одинаково популярна среди обоих полов.
Возрастные особенности также повлияли на результаты опроса. Молодежь до 35 лет демонстрирует наибольшую оппозицию к школьной форме (47%), а также наименьшую поддержку идеи единого стандарта (18%). Старшее поколение, напротив, проявляет консервативные взгляды: 60% респондентов старше 45 лет выступают за единую форму, и только 8% отрицают необходимость дресс-кода.
Особое внимание уделили родителям школьников. Они чаще остальных поддерживают как идею общероссийского стандарта (44%), так и концепцию уникальной формы для каждой школы (22%). Примечательно, что отцы значительно чаще матерей поддерживают введение строгого общероссийского дресс-кода (54% против 34%).
Новый ГОСТ для школьной формы, вступивший в силу с 1 июля 2025 года, вызвал неоднозначную реакцию среди родителей. Предложенные Роскачеством варианты комплектов одежды получили одобрение лишь у 15—21% опрошенных, в то время как большинство высказали критику в адрес дизайна и практичности предложенных моделей.
Напомним, что Минпромторг разъяснил, что единая школьная форма на федеральном уровне не утверждена. Еще некоторые уточнения от Минпромторга — в материале «Реального времени».
