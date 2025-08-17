В России за сутки потушили 22 лесных пожара в 14 регионах

Работы по тушению еще 43 очагов продолжаются в 10 субъектах страны

Фото: Реальное время

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации 43 лесных пожаров, охвативших 10 регионов страны. К тушению привлечены значительные силы: 1 208 человек, 106 единиц техники и 20 воздушных судов. Мониторинг лесопожарной обстановки с воздуха проводят 77 воздушных судов.



В связи с повышенной пожарной опасностью в двух регионах введен режим чрезвычайной ситуации. Особый противопожарный режим действует в 58 регионах. В целом пожароопасный сезон объявлен на территории 87 регионов России.

По данным мониторинга, с начала года оперативно потушено 70,7% лесных пожаров — их ликвидировали менее чем за 24 часа с момента обнаружения.

Рената Валеева