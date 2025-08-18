Новости общества

В Альметьевском районе назначен новый начальник Управления гражданской защиты

08:29, 18.08.2025

До назначения Рустам Сафин возглавлял ПТО АО «Булгарнефть»

Фото: пресс-служба администрации Альметьевского муниципального района

Сафин Рустам Рафаилович назначен начальником муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Альметьевского муниципального района». Нового руководителя представила заместитель главы района Роза Афлятунова, сообщили в пресс-службе администрации района.

— Мы все осознаем важность гражданской защиты в наше время, — отметила Афлятунова.

Рустам Сафин имеет продолжительный опыт работы в нефтехимической отрасли Альметьевска. Он прошел путь от подсобного рабочего до руководителя, занимая различные должности в НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», ООО «ППН-Сервис», УК «Шешмаойл», АО «Нефтеавтоматика» и АО «Булгарнефть». Ранее он также работал в московской компании ООО «ПКФ ТОП-СЕНС». До назначения на должность начальника Управления гражданской защиты Рустам Сафин возглавлял ПТО АО «Булгарнефть».

Рената Валеева

