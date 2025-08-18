В Альметьевском районе назначен новый начальник Управления гражданской защиты
До назначения Рустам Сафин возглавлял ПТО АО «Булгарнефть»
Сафин Рустам Рафаилович назначен начальником муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Альметьевского муниципального района». Нового руководителя представила заместитель главы района Роза Афлятунова, сообщили в пресс-службе администрации района.
— Мы все осознаем важность гражданской защиты в наше время, — отметила Афлятунова.
Рустам Сафин имеет продолжительный опыт работы в нефтехимической отрасли Альметьевска. Он прошел путь от подсобного рабочего до руководителя, занимая различные должности в НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», ООО «ППН-Сервис», УК «Шешмаойл», АО «Нефтеавтоматика» и АО «Булгарнефть». Ранее он также работал в московской компании ООО «ПКФ ТОП-СЕНС». До назначения на должность начальника Управления гражданской защиты Рустам Сафин возглавлял ПТО АО «Булгарнефть».
