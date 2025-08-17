Трамп надеется на освобождение еще 1,3 тыс. человек из Белоруссии
Напомним, 15 августа Трамп провел телефонный разговор с Лукашенко
Президент США Дональд Трамп выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за недавнее решение помиловать ряд заключенных. Об этом он написал в воскресенье в своей социальной сети Truth Social.
— Спасибо Белоруссии, ее сильному лидеру. Я надеюсь, вскоре отпустят еще 1,3 тыс. человек! — заявил Трамп.
Напомним, 15 августа Трамп провел телефонный разговор с Лукашенко. В интервью Fox News американский президент отметил, что получил от белорусского лидера сигналы о стремлении России найти решение украинского кризиса.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».