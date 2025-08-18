Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов
Местами кратковременный дождь, гроза, днем локально возможен град
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, днем локально возможен град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный 5—10 м/с, ночью местами с порывами до 14 м/с, днем местами порывы до 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +17 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +20 до +25 градусов, в южных и восточных районах до +27 градусов. В Казани прогнозируется от +21 до +23 градусов.
