Украина ввела санкции против производителей дронов из России, Белоруссии и Китая

Ограничения применены против 43 российских, 10 китайских и двух белорусских компаний

Украина ввела санкции против 39 физлиц и 55 компаний из России, Белоруссии и Китая, которых Киев обвиняет в производстве БПЛА с использованием ИИ. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

Согласно сообщению, санкции направлены против российского военно-промышленного комплекса, в частности производителей БПЛА с ИИ и их поставщиков. Ограничения применены против 43 российских, 10 китайских и двух белорусских компаний.

В числе попавших под санкции, как утверждает киевский режим, «разработчики ударных и FPV-дронов» — компании Zala Aero, «Умные птицы», «Восток», а также «поставщики электроники» из Китая и Белоруссии и «центры, разрабатывающие ИИ-решения для дронов», в частности «Нейролаб» и «Центр беспилотных систем и технологий».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Под санкции также попали китайские компании Dongguan Standard Trading Co., Zhejiang Lianxing Machinery Co., Guangzhou Benquan Import & Export, Shenzhen Sky Bow Navigation Technology, Harbin Bin-Au Technology Development и Topscom Precision Industry.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время не видит смысла думать о новых санкциях против России.

Рената Валеева