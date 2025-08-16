Трамп заявил, что в ближайшее время не видит смысла думать о новых санкциях против России

«Посмотрим, что будет через две-три недели», — добавил он

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время не видит смысла думать о новых санкциях против России. Об этом он сказал в в интервью Fox News.

— Сегодня я думаю, что мне не нужно думать об этом. Посмотрим, что будет через две-три недели. Но сегодняшняя встреча прошла хорошо, — сообщил американский лидер.

Президента РФ Владимира Путина Трамп назвал «сильным и чертовски жестким». Американский лидер подчеркнул, что Украина многое теряет в конфликте с Россией.

— Вы знаете, это все еще не решенный вопрос, и Украина должна согласиться [заключать сделку]. Я имею в виду, вы знаете, президент Зеленский должен согласиться, это ужасная война, в которой он много теряет, — считает Трамп.

Напомним, 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже состоялась историческая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит двух лидеров, проходивший под лозунгом Pursuing peace («Стремление к миру»), продлился около трех часов и завершился пресс-конференцией. Как встречали президента России в его первый почти за 10 лет визит в США и о чем говорили лидеры двух стран — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина