Российские средства ПВО за сутки сбили 300 украинских беспилотников

13:16, 17.08.2025

Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны

Фото: Дарья Пинегина

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 300 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в воскресенье в Минобороны России.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 300 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в ежедневной сводке ведомства.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 77 959 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 618 танков и других боевых бронированных машин, 1 586 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 625 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 813 единиц специальной военной автомобильной техники.

Вчера ВС РФ освободили населенный пункт Колодези ДНР и завершили освобождение населенного пункта Вороное Днепропетровской области.

