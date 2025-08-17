Российские средства ПВО за сутки сбили 300 украинских беспилотников
Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 300 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
— Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 300 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в ежедневной сводке ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 77 959 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 618 танков и других боевых бронированных машин, 1 586 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 625 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 813 единиц специальной военной автомобильной техники.
Вчера ВС РФ освободили населенный пункт Колодези ДНР и завершили освобождение населенного пункта Вороное Днепропетровской области.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».