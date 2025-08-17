В Татарстане за сутки произошло 12 пожаров
Пожарные 16 раз выезжали по ложным вызовам
16 августа подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 12 пожаров, семь из которых произошли в жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
За прошедшие сутки пожарные 16 раз выезжали по ложным вызовам и шесть раз оказывали содействие другим службам. Также семь раз сотрудники ГПС привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
Кроме того, на водных объектах Татарстана зарегистрировано одно происшествие. Подробности не уточняются.
За 15 августа в Татарстане произошло три пожара в жилом секторе.
