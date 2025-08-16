Путин завершил визит на Аляску
Он продался около пяти часов
Президент России Владимир Путин завершил визит на Аляску. Об этом сообщает Кремль.
Он продлился около пяти часов.
После завершения переговоров и пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, Путин возложил цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище «Форт Ричардсон», в годы Великой Отечественной войны обеспечивавших поставки техники по ленд-лизу. Также президент России побеседовал с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием и подарил ему икону преподобного Германа Аляскинского — православного покровителя Америки
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».