Путин завершил визит на Аляску

03:16, 16.08.2025

Он продался около пяти часов

Путин завершил визит на Аляску
Фото: скриншот трансляции kremlin.ru

Президент России Владимир Путин завершил визит на Аляску. Об этом сообщает Кремль.

Он продлился около пяти часов.

После завершения переговоров и пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, Путин возложил цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище «Форт Ричардсон», в годы Великой Отечественной войны обеспечивавших поставки техники по ленд-лизу. Также президент России побеседовал с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием и подарил ему икону преподобного Германа Аляскинского — православного покровителя Америки

Денис Петров

