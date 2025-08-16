Переговоры Путина и Трампа в Анкоридже завершились
Обед между делегациями США и России отменён, Дональд Трамп возвращается в Вашингтон объявил Белый дом
Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже завершились. Об этом сообщил Кремль.
Обед между делегациями США и России отменён, Дональд Трамп возвращается в Вашингтон, объявил Белый дом.
После встречи в формате «три на три» Путин и Трамп дали пресс-конференцию. Главное — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».