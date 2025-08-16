Новости общества

Переговоры Путина и Трампа в Анкоридже завершились

02:31, 16.08.2025

Обед между делегациями США и России отменён, Дональд Трамп возвращается в Вашингтон объявил Белый дом

Фото: скриншот трансляции телеканала Россия 24

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже завершились. Об этом сообщил Кремль.

Обед между делегациями США и России отменён, Дональд Трамп возвращается в Вашингтон, объявил Белый дом.

После встречи в формате «три на три» Путин и Трамп дали пресс-конференцию. Главное — в материале «Реального времени».

Денис Петров

Общество

