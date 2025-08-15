В Казани установят рекорд по брейкингу
Танцоры в возрасте от 6 до 40 лет одновременно исполнят элемент брейкинга air twist
20 августа в «Ураме» состоится флешмоб по брейкингу, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы планируют установить новый рекорд, собрав 80 опытных танцоров в возрасте от 6 до 40 лет, которые одновременно исполнят элемент брейкинга air twist.
Установка рекорда пройдет в рамках 17-го Международного турнира по брейкингу и уличному искусству «Комбонейшн».
В флешмобе примут участие представители более 40 городов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других.
29 июля казанский спортсмен Назип Миникаев, известный под псевдонимом ZipRock, завоевал серебряную медаль на международном турнире по брейкингу The Legits Blast Banská Bystrica, прошедшем в Словакии с 24 по 27 июля.
