Казанский брейкер ZipRock завоевал серебро на турнире в Словакии

Казанский брейкер одержал победы над представителями Японии, США и Тайваня на пути к финалу

Казанский спортсмен Назип Миникаев, известный под псевдонимом ZipRock, завоевал серебряную медаль на международном турнире по брейкингу The Legits Blast Banská Bystrica, прошедшем в Словакии с 24 по 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Татарстана.

Турнир, собравший спортсменов из 90 стран, включая участников сборной команды России, допущенных под нейтральным статусом, стал настоящим праздником брейкинга. В соревнованиях среди мужчин в олимпийской дисциплине приняли участие 560 спортсменов.

Из российской сборной в основную сетку (топ-32) пробились четыре спортсмена, в том числе член сборной Татарстана и лидер российской сборной Назип Миникаев (ZipRock).

Казанский брейкер одержал победы над представителями Японии, США и Тайваня на пути к финалу.

В финальной битве ZipRock сошелся со спортсменом из Японии Hiroto Ono (Hiro10). С минимальным судейским перевесом золото турнира досталось японскому танцору, а серебряную медаль завоевал казанский спортсмен.



В настоящее время спортсмены сборной команды России отправились в Венгрию, где им предстоит выступить на чемпионате Европы по брейкингу.

Рената Валеева