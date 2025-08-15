Директор «БарсСтройТранс» предстанет перед судом за невыплату зарплаты сотрудникам

Общая сумма невыплаченной заработной платы составила свыше 197 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Лениногорская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом пишет пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, будучи директором ООО «БарсСтройТранс», обвиняемый в период с января по март 2025 года не выплатил заработную плату сотрудникам, а также компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнениях, потратив денежные средства организации на другие цели. Общая сумма невыплаченной заработной платы составила свыше 197 тыс. рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый погасил часть задолженности на сумму около 130 тыс. рублей. Оставшаяся часть долга была взыскана с него в судебном порядке по искам Лениногорской городской прокуратуры.

Рената Валеева