Театр им. Камала получит дополнительное финансирование

Общая величина фонда увеличена до 33,2 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Финансирование Татарского государственного академического театра им. Галиаскара Камала увеличено. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно документу, общая величина фонда для осуществления выплат за работу в театрах, имеющих звание академический, для театра им. Камала определена в размере 33,2 млн рублей. Ранее она составляла 26,4 млн.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Таким образом, общая сумма фонда для трех ведущих театров республики — Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, Татарского государственного академического театра им. Галиаскара Камала и Казанского академического русского Большого драмтеатра им. В.И. Качалова — теперь составляет 233,4 млн рублей.

Напомним, 8 августа был утвержден переезд театра Тинчурина в старое задние театра имени Камала по улице Татарстан, 1.

Рената Валеева