В Казани утвердили переезд театра Тинчурина в старое здание театра Камала

11:25, 14.08.2025

В первой половине октября там могут сыграть первый спектакль

Фото: Максим Платонов

8 августа был утвержден переезд театра Тинчурина в старое задние театра имени Камала по улице Татарстан, 1.

— Все цеха связались с начальниками цехов театра Камала. Идет постепенная передача имущества. В первой половине октября мы надеемся сыграть первый спектакль. Это будет премьера, — заявил директор Тинчуринского театра Фанис Мусагитов.

Подробнее о переезде — в материале «Реального времени».

Денис Петров

