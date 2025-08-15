Жителям республики напомнили, как они будут отдыхать в День Татарстана 30 августа

Рабочий день уменьшается на один час

Фото: Динар Фатыхов

В связи с многочисленными обращениями работников предприятий и организаций Минтруд Татарстана рассказал о порядке работы в связи с празднованием Дня республики.

30 августа является нерабочим праздничным днем.

В 2025 году праздничный день приходится на субботу. Согласно закону, при совпадении выходных и праздничных дней дополнительный день отдыха к выходным дням не предоставляется.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом, в соответствии с ч. 1 ст. 95 Трудового кодекса Российской Федерации, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующей нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Рената Валеева