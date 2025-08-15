В Татарстане продолжается масштабная благотворительная акция «Помоги собраться в школу»

Будущие первоклассники 9-го и 10-го микрорайонов Нижнекамска получили новенькие портфели

Фото: Альбина Галиева

В Нижнекамске продолжается масштабная благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Сегодня новые школьные портфели, наполненные всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями, получили будущие первоклассники 9-го и 10-го микрорайонов города. Поддержку в рамках акции «Помоги собраться в школу» оказали малообеспеченным семьям и детям участников СВО. Поздравил ребят и пожелал им успешной учебы помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

— Уже совсем скоро настанет 1 сентября — День знаний, и вы станете первоклассниками. Желаю вам на каждый урок бежать с неутомимым интересом и большим желанием узнавать что-то новое. Пусть школа станет для вас вторым домом, где вы сможете делиться своими мечтами, мыслями и переживаниями. Пусть этот новый учебный год принесет вам много интересных уроков, новых друзей и незабываемых событий! — поздравил Владимир Гатунок будущих первоклассников.

Альбина Галиева

Одним из первых подарок оценил Артем Терешин. По словам будущего первоклассника, вручение портфеля для него стало приятным сюрпризом.

— Буду учиться на одни пятерки, обещаю не расстраивать маму и папу. Спасибо большое! — не смог сдержать эмоций будущий первоклассник.

— Хорошо, что помогают, что есть такие люди — не оставляют без внимания. Это важно! — дополнил сына участник СВО Артур Терешин, находящийся сейчас в Нижнекамске в отпуске по ранению.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Альбина Галиева

— В ходе акции «Помоги собраться в школу», как правило, мы помогаем детям из малообеспеченных семей, семьям участников СВО. Конечно, для них это очень большая помощь, хорошая поддержка. Я думаю, таким подаркам рады и сами дети, и их родители, — подытожила председатель СТОС 9-го микрорайона Гульнара Шарипова.