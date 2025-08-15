В Казани частично перекроют улицу Академика Завойского

Ограничения будут действовать с 20 августа по 30 сентября

Фото: Реальное время

В Казани будет ограничено движение транспорта по улице Академика Завойского в связи со строительством сетей водоснабжения. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Ограничения будут действовать с 20 августа по 30 сентября на следующих участках:

В районе домов №1а и 3б по улице Академика Завойского в направлении движения автотранспорта в сторону улицы Юлиуса Фучика.

В районе водозабора в направлении движения автотранспорта в сторону проспекта Победы.

В связи с проведением Национального собрания «Милләт Җыены» в Казани 28 августа будет временно ограничено движение транспорта по улице Театральной.

Рената Валеева