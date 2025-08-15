В Казани частично перекроют улицу Академика Завойского
Ограничения будут действовать с 20 августа по 30 сентября
В Казани будет ограничено движение транспорта по улице Академика Завойского в связи со строительством сетей водоснабжения. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.
Ограничения будут действовать с 20 августа по 30 сентября на следующих участках:
- В районе домов №1а и 3б по улице Академика Завойского в направлении движения автотранспорта в сторону улицы Юлиуса Фучика.
- В районе водозабора в направлении движения автотранспорта в сторону проспекта Победы.
В связи с проведением Национального собрания «Милләт Җыены» в Казани 28 августа будет временно ограничено движение транспорта по улице Театральной.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».