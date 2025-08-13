Новости общества

19:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани 28 августа временно ограничат движение по улице Театральной

18:13, 13.08.2025

Это связано с проведением Национального собрания «Милләт Җыены»

В Казани 28 августа временно ограничат движение по улице Театральной
Фото: Мария Зверева

В связи с проведением Национального собрания «Милләт Җыены» в Казани 28 августа будет временно ограничено движение транспорта по улице Театральной. Об этом сообщает Комитет по транспорту города.

Ограничение будет действовать с 08:00 до 12:30 на участке улицы Театральной от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского.

предоставлено комитетом по транспорту Казани

В Казани с 21 по 26 августа частично ограничат движение транспорта по ряду улиц. Это связано с проведением международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна».

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также