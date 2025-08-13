В Казани 28 августа временно ограничат движение по улице Театральной

Это связано с проведением Национального собрания «Милләт Җыены»

Фото: Мария Зверева

В связи с проведением Национального собрания «Милләт Җыены» в Казани 28 августа будет временно ограничено движение транспорта по улице Театральной. Об этом сообщает Комитет по транспорту города.

Ограничение будет действовать с 08:00 до 12:30 на участке улицы Театральной от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского.

В Казани с 21 по 26 августа частично ограничат движение транспорта по ряду улиц. Это связано с проведением международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна».

Рената Валеева