В Казани 28 августа временно ограничат движение по улице Театральной
Это связано с проведением Национального собрания «Милләт Җыены»
В связи с проведением Национального собрания «Милләт Җыены» в Казани 28 августа будет временно ограничено движение транспорта по улице Театральной. Об этом сообщает Комитет по транспорту города.
Ограничение будет действовать с 08:00 до 12:30 на участке улицы Театральной от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского.
В Казани с 21 по 26 августа частично ограничат движение транспорта по ряду улиц. Это связано с проведением международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».