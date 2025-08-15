По факту ЧП в Рязанской области возбудили уголовное дело

По данным следствия, 15 августа в одном из цехов предприятия, расположенного в поселке Лесном, произошло возгорание

Уголовное дело возбудили по факту происшествия на предприятии в Шиловском районе в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.

По данным следствия, 15 августа в одном из цехов предприятия, расположенного в поселке Лесном, произошло возгорание. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Сейчас проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в результате ЧП на заводе в Шиловском районе Рязанской области погибли четыре человека.



Галия Гарифуллина