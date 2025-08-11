Ремонт татарстанского участка трассы Казань — Ульяновск завершен за 56,6 млн рублей
44,7 млн рублей выделено из федерального бюджета, а 11,9 млн рублей — из республиканского бюджета
В Татарстане завершен ремонт участка автомобильной дороги «Казань — Ульяновск» — Камское Устье, расположенного в Камско-Устьинском районе. Об этом сообщили в Минтрансе республики.
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был отремонтирован участок трассы протяженностью более 2 км (от км 54,5 до км 56,6). Общий объем финансирования работ составил 56,6 млн рублей, из которых 44,7 млн рублей выделено из федерального бюджета, а 11,9 млн рублей — из республиканского бюджета.
Подрядчиком работ выступило АО «Татавтодор».
В Елабужском районе завершен ремонт участка автомобильной дороги Елабуга — Лекарево — Большие Армалы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».