Белый дом: встреча Путина и Трампа пройдет в 22.00 по московскому времени

Это следует из расписания американского лидера

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске состоится 15 августа в 11.00 по местному времени (22.00 мск). Это следует из опубликованного Белым домом расписания американского лидера.

— В 11.00 по местному времени Трамп в Анкоридже участвует в двусторонней программе с президентом Российской Федерации, — говорится в нем.

Вчера помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча начнется в 22:30 по мск с беседы президентов тет-а-тет. Переговоры в составе делегаций пройдут по формуле «5 на 5».



Галия Гарифуллина