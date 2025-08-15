Жительница Чистополя потеряла 2 млн рублей, поверив знакомой

Та под предлогом оформления декларации о доходах попросила потерпевшую предоставить данные банковской карты

Фото: Артем Дергунов

60-летняя жительница Чистополя потеряла 2 млн рублей, поверив знакомой. Та под предлогом оформления декларации о доходах попросила предоставить данные банковской карты и обеспечить доступ к мобильному телефону пострадавшей, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

По данным ведомства, неизвестные предложили знакомой потерпевшей принять участие в инвестиционной схеме с обещанием высокой прибыли.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Не имея собственных средств для инвестиций, она последовала инструкциям злоумышленников и обратилась к своей знакомой с просьбой о помощи, — говорится в публикации.

В результате злоумышленники получили доступ к банковским счетам заявительницы и списали с них 2 млн рублей. Кроме того, на имя жертвы оформили виртуальную банковскую карту. С нее списали еще 35 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.



Напомним, недавно 63-летняя пенсионерка из Альметьевска отдала мошенникам около 41 млн рублей. Она была на связи со злоумышленниками 13 дней.

Галия Гарифуллина