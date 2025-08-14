Пенсионерка из Альметьевска отдала мошенникам 41 млн рублей

В частности, женщина продала свой автомобиль перечислила деньги на счет злоумышленников

Фото: Артем Дергунов

63-летняя пенсионерка из Альметьевска отдала мошенникам около 41 млн рублей. Она была на связи со злоумышленниками 13 дней, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Мошенники впервые позвонили женщине в конце июля. Собеседник представился курьером одного из маркетплейсов, сообщил о поступлении заказа и попросил продиктовать код из СМС. После ей поступил звонок якобы из Росфинмониторинга.

— Поняв, что женщина не на шутку перепугалась, для убедительности звонившие отправили ей некую доверенность, которая выписана от ее имени гражданину иностранного государства, на основании которой этот мужчина уже пытается продать ее акции за 18 млн рублей. Не предоставив возможности собраться с мыслями после такой «шоковой терапии», мошенники снова позвонили заявительнице, — говорится в сообщении.

Позже один из злоумышленников представился сотрудником ФСБ и пригрозил пенсионерке возбуждением уголовного дела за оформление доверенности на гражданина иностранного государства. Он призвал перевести денежные средства жертвы на «безопасные счета». Тогда пенсионерка перечислила мошенникам дивиденды от акций, позже были проданы и сами акции. Трижды женщина собственноручно передавала деньги неизвестным молодым людям, представившимся сотрудниками «Росинкас». Так она лишилась 39 млн рублей.

— Далее ей сообщили о новом кредите на 5 млн рублей, который успели оформить мошенники, и попросили срочно взять кредит под залог автомобиля. Женщина продала свой автомобиль марки «Мазда СХ-5» за 800 тысяч рублей и перечислила на счет мошенников сумму. На следующий день решила сходить в Альметьевский отдел ФСБ и лично пообщаться с тем сотрудником, который ей звонил. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию, — рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4. ст.159 УК РФ («Мошенничество»).

Напомним, недавно пенсионер из Нижнекамска лишился почти 5 млн рублей, поверив мошенникам. Схема обмана началась с телефонного звонка от неизвестной, представившейся сотрудником компании «Энергосбыт».

Галия Гарифуллина