Более 100 авторов и 150 издательств будут участвовать в фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге

В 2025 году фестиваль пройдет с 22 по 24 августа

Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля «Красная строка»

В Екатеринбурге с 2023 года проходит международный книжный фестиваль «Красная строка». Первый раз он состоялся в год 300-летия города и собрал внимание читателей и издателей со всей страны. Организаторы сообщили, что в 2025 году фестиваль пройдет с 22 по 24 августа и ожидает более 65 тыс. зрителей. Свои книги представят 150 издательств, а в программе запланированы выступления 100 спикеров.

Фестиваль пройдет на 15 площадках. В программе — ярмарка книг, лекции, мастер-классы, спектакли и музыкальные концерты. Посетители смогут увидеть новинки литературы, редкие издания и встретиться с авторами. В этом году в афише — художественная литература, поэзия, бизнес-книги, комиксы, детские сказки и аудиоконтент.

Темой фестиваля в 2025 году станет «место силы». Организаторы рассказали, что уже начали делиться историями о точках на карте, куда хочется возвращаться. Среди хедлайнеров этого года — Дарья Донцова, Евгений Водолазкин, Наталья Керре, Павел Крашенинников, Анастасия Завозова, Виктория Ледерман, Эдуард Веркин и Ася Лавринович.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова